Siirt'te kaçak avcıların kurduğu tuzak yıkıldı

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Siirt'te kaçak av yapanlara yönelik denetimlerde tespit edilen bir tuzak yıkıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün açıklamasına göre, av koruma ve kontrol ekipleri, Siirt Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği ekipleri ile kaçak avlanmaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

İhbar üzerine kırsalda çalışma yapan ekipler, avcılar tarafından yaban hayvanlarını avlamak için taşlarla tuzak hazırlandığını tespit etti.

Tuzak, görevlilerce kullanılamaz hale getirildi.