Siirt'te kaçak avcılara idari para cezası kesildi

Siirt'te kaçak avlanan 3 kişiye idari para cezası kesildi.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak avlanmaya yönelik denetimler sürüyor.

Tillo Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin desteğiyle yapılan denetimde, Tillo kırsalında kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı. Canlı ele geçirilen 5 kınalı kekliğe ise el konuldu.

Kaçak avlanan 3 kişi hakkında idari para ceza uygulandı.

Ele geçirilen kınalı keklikler, rehabilitasyon için Gaziantep Üretim Çiftliğine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz