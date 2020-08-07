Siirt'te kaçak 47 cep telefonu ele geçirildi
Siirt'te gümrük kaçağı 47 cep telefonu ele geçirildi.
07.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:19
Siirt'te gümrük kaçağı 47 cep telefonu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Yeni Eruh yolunda 2 şüpheli üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 47 cep telefonunu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA