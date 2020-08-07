Siirt'te kaçak 47 cep telefonu ele geçirildi Siirt'te gümrük kaçağı 47 cep telefonu ele geçirildi.

Siirt'te gümrük kaçağı 47 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yeni Eruh yolunda 2 şüpheli üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 47 cep telefonunu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA