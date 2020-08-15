Siirt'te kaçak 20 cep telefonu ele geçirildi
Siirt'te gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi.
15.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:28
Siirt'te gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Yeni Eruh yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA