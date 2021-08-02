Siirt'te kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Siirt'te kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Siirt'te kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te internet kablosu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siirt'te internet kablosu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlığın önlenmesi, hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alan Mahallesi Aydınlar Caddesinde Türk Telekom'a ait yer altı kablolarının çalınmasına yönelik çalışma yürüten ekipler, belirledikleri şüpheli Y.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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