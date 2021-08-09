Siirt'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Siirt'te iş yerinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siirt'te iş yerinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlığın önlenmesi, hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir iş yerinde kablo çalınmasına yönelik çalışma yürüten ekipler, tespit ettikleri M.A'yı yakaladı.

Gözaltına alın M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz