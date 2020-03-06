Siirt'te jandarmadan "Kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri

06.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:50

Siirt'te jandarma tarafından "Kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri düzenledi.



İl Jandarma Komutanlığında 780 personelin katılımıyla düzenlenen seminerde, kolluk kuvvetlerine verilen görevler ve kolluğun hareket tarzı, mağdura yaklaşım ve görüşme teknikleri, aile içi şiddetle daha profesyonel ve etkin mücadele, yaşanacak olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.



Seminer sonrası konuya ilişkin hazırlanan tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: AA