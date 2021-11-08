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Siirt'te jandarmadan çocuklara özel gösteri

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te jandarmadan çocuklara özel gösteri

Siirt'te jandarma ekipleri çocuklara özel gösteri sundu.

SİİRT (AA) - Siirt'te jandarma ekipleri çocuklara özel gösteri sundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Çocuklarımız güvende" projesi kapsamında 21 anaokulu öğrencisini komutanlık binasında ağırladı.

Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından gösteri sunulan çocuklara zırhlı araçların tanıtımı yapıldı.

Etkinlik sonunda çocuklara hediyeler verildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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