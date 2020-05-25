Siirt'te jandarma ekiplerinden şehit ailelerine ziyaret
Siirt'te jandarma ekipleri, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.
25.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:52
Siirt'te jandarma ekipleri, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Şehit ailelerinin taleplerini dinleyen ekipler, şehitlerin emaneti olan ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını, hatıralarını yaşatacaklarını aktardı.
Şehit aileleri de ziyaretten dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA