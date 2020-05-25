Siirt'te jandarma ekiplerinden şehit ailelerine ziyaret Siirt'te jandarma ekipleri, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Siirt'te jandarma ekipleri, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Şehit ailelerinin taleplerini dinleyen ekipler, şehitlerin emaneti olan ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını, hatıralarını yaşatacaklarını aktardı.

Şehit aileleri de ziyaretten dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA