Siirt'te jandarma ekipleri öğrencileri tiyatro ile buluşturdu

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerini tiyatro ile buluşturdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı 15 köy ve mezrada 130 öğrenciyi, Siirt Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen tiyatro etkinliğine getirdi.

Tiyatro oyununu izleyen öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Ekipler, etkinlik sonrası öğrencileri araçlarla evlerine bıraktı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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