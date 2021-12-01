Siirt'te jandarma ekipleri öğrencileri tiyatro ile buluşturdu - Haberler
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Siirt'te jandarma ekipleri öğrencileri tiyatro ile buluşturdu

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te jandarma ekipleri öğrencileri tiyatro ile buluşturdu

Siirt'in Şirvan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerini tiyatro ile buluşturdu.

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerini tiyatro ile buluşturdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı 15 köy ve mezrada 130 öğrenciyi, Siirt Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen tiyatro etkinliğine getirdi.

Tiyatro oyununu izleyen öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Ekipler, etkinlik sonrası öğrencileri araçlarla evlerine bıraktı.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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