Siirt'te jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Siirt'te jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Siirt, Güncel

Siirt'te jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı

Siirt'te jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

08.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:56
Siirt'te jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı

Siirt'te jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı başta olmak üzere sorumluluk alanlarındaki kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı.

Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren kadın yolcular, jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı Haber
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Elçin Sangu Emine Bulut Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ersun Yanal Gökhan Gönül Arda Kardeşler Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Siirt'te jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:59:13. #1.14#