Siirt'te jandarma ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini yerine getiriyor
05.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:56
Siirt'te koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinde çıkamayan vatandaşların maaşlarını jandarma ekipleri ulaştırıyor.
Siirt'te koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinde çıkamayan vatandaşların maaşlarını jandarma ekipleri ulaştırıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
65 yaş ve üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim eden ekipler, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Maaşını teslim alan vatandaşlar jandarma personeline teşekkür etti.
Kaynak: AA