Siirt'te izinsiz define arayan 6 şüpheli yakalandı
Siirt'te Deliklitaş Milli Park bölgesinde izinsiz define arayan 6 şüpheli yakalandı.
Siirt'te Deliklitaş Milli Park bölgesinde izinsiz define arayan 6 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulus Mahallesindeki Deliklitaş Milli Park mevkisinde devriye görevi yapan Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alanda izinsiz 1 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Çevrede yapılan aramada kazma, balyoz, çekici, 40 metre halat, gaz maskesi ve eldiven ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.