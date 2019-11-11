Siirt'te izinsiz define arayan 6 şüpheli yakalandı

Siirt'te izinsiz define arayan 6 şüpheli yakalandı

Siirt'te Deliklitaş Milli Park bölgesinde izinsiz define arayan 6 şüpheli yakalandı.

11.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:46
Siirt'te izinsiz define arayan 6 şüpheli yakalandı

'te Deliklitaş Milli Park bölgesinde izinsiz define arayan 6 şüpheli yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mahallesindeki Deliklitaş Milli Park mevkisinde devriye görevi yapan Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alanda izinsiz 1 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Çevrede yapılan aramada kazma, balyoz, çekici, 40 metre halat, gaz maskesi ve eldiven ele geçirildi.


Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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