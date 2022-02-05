Siirt'te izinsiz çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı - Haberler
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Siirt'te izinsiz çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te izinsiz çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

Siirt'te izinsiz çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te izinsiz çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kooperatif Mahallesi'nde bir iş yerinde izinsiz yabancı uyrukluların çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda iş yerinde çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Şahıslar, sınır dışı edilmek üzeri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kooperatif, Siirt, Güncel, Haber

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