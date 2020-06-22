Siirt'te işletmelere 5 milyon 125 bin lira kredi Siirt'te işletmelere 5 milyon 125 bin lira kredi desteği veriliyor.

Siirt'te işletmelere 5 milyon 125 bin lira kredi desteği veriliyor.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu,TOBB Nefes Kredisi Projesi kapsamında üyelerine sağlanan 3 milyon 625 bin lira kaynağa ilaveten 1 milyon 500 bin liralık ek kaynak sağlandığını söyledi.

Bugüne kadar 57 üyeye kaynak sağlandığını dile getiren Kuzu, "İlave 1 milyon 500 bin lira kaynak da odamız üyelerinin kullanımına hazır. İlimizde 5 milyon 125 bin liralık kredi kullandırılmış olacak. Üyelerimize yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile 50 bin ile 100 bin lira arası kredi kullandırılacak. Kredinin, 2020 senesinde 6 ay anapara ve faiz ödemesi olmayacak, geri ödemesi ise 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. " dedi.

Kaynak: AA