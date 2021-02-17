Siirt'te ışıklandırma çalışması

Siirt'te refüj ve caddelerde ışıklandırma çalışması başlatıldı.

Siirt'te refüj ve caddelerde ışıklandırma çalışması başlatıldı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Park Bahçeler ve Mezarlıklar Müdürlüğünce ışıklandırma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, refüj ve caddelerde aydınlatma sistemindeki arızaların giderilerek kentin daha estetik bir görüntüye kavuşacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz