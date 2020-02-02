Siirt'te iş yerinde çıkan yangın korkuttu
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Siirt'te iş yerinde çıkan yangın korkuttu

Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

02.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:27
Siirt'te iş yerinde çıkan yangın korkuttu

'te bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre yangın, kent merkezi Cumhur Poturmak Caddesinde bir işyerinde meydana geldi. İş yerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının sebebi araştırılıyor.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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