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Siirt'te internet kafe ve oyun salonlarında denetim yapıldı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te internet kafe ve oyun salonlarında denetim yapıldı

Siirt'te polis internet kafe ve elektronik oyun salonlarını denetlendi.

SİİRT (AA) - Siirt'te polis internet kafe ve elektronik oyun salonlarını denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için internet kafe ve elektronik oyun salonlarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, kentteki 22 internet kafe ve 13 elektronik oyun salonunda ruhsat, küçük yaşta çalışan ve çocuk müşteri denetimi yaptı.

Ayrıca 60 kişinin genel bilgileri sorgulanırken, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, oyunlar, Polis, Siirt, Güncel, Haber

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