Siirt'te insan kaçakçıları ile çatışma: 2 ölü, 10 yaralı
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Siirt'te insan kaçakçıları ile çatışma: 2 ölü, 10 yaralı

Siirt'te insan kaçakçıları ile çatışma: 2 ölü, 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Haberler | Güncel

SİİRT'in Pervari ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan kamyondan jandarma ekiplerine ateş açıldı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan kamyondan jandarma ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada araçtaki göçmenlerden 2'si öldü, 10'u yaralandı.

Pervari ilçesi Beğendik beldesi mevkisinde gece yarısı bir kamyonun sürücüsünün şüpheli hareketlerini fark eden çevredekiler ihbarda bulundu. İhbar üzerine Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli kamyonun durdurulmasına yönelik çalışma başlattı. Saat 01.30 sıralarında Beğendik Köprüsü'ndeki yol kontrol noktasına yaklaşan kamyonun sürücüsü, 'Dur' ihtarına uymadı. Hızını artıran sürücü aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek ateş açtı. Çıkan çatışmada Afganistan ve Pakistan uyruklu 84 göçmenin bulunduğu kamyondaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı, diğerleri ise kaçtı.Yaralılar sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan kamyon sürücüsü R.E., yapılan takip sonucu yakalanırken, göçmenler ise aranıyor.


- Siirt

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu

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