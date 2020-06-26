Siirt'te inşaattın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti Siirt'te inşaattın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti Siirt'te çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'te inşaattın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

SİİRT - Siirt'te çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Kooperatif Mahallesinde meydana geldi. Salih Yılmaz 6. katta inşaatın dış cephesi montajını yaptığı esnada dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgi inceleme başlattı.

Kaynak: İHA