Siirt'te inşaattan düşen işçi yaralandı

Siirt'te inşaattan düşen işçi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatından düşen işçi yaralandı.

21.08.2019 12:49
Siirt'te inşaattan düşen işçi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatından düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Siirt'in Şirvan ilçesi hidroelektrik santralinde meydana geldi. Faruk Yılmaz adlı işçi çalışma sırasında dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düştü. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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