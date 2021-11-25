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Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Siirt'te inşaat merdiveninden düşüp hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SİİRT (İHA) - Siirt'te inşaat merdiveninden düşüp hastaneye kaldırılan İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay kent merkezinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. 52 yaşındaki Mehmet Emin G., merdivenlerden dengesini kaybederek zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Batman'da özel bir hastaneye sevk edilen 52 yaşındaki işçinin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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