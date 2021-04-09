Siirt'te indirimi duyan vatandaşlar tedbirleri unuttu, mağaza önünde toplandı
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Siirt'te indirimi duyan vatandaşlar tedbirleri unuttu, mağaza önünde toplandı

İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te indirimi duyan vatandaşlar tedbirleri unuttu, mağaza önünde toplandı Siirt kent merkezinde bir mağazada uygulanan indirimi duyan vatandaşlar, saatlerce bekleyerek izdihama neden oldu.

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Siirt'te indirimi duyan vatandaşlar tedbirleri unuttu, mağaza önünde toplandı

SİİRT - Siirt kent merkezinde bir mağazada uygulanan indirimi duyan vatandaşlar, saatlerce bekleyerek izdihama neden oldu. Mağazanın önünde oluşan uzun kuyrukta, korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde bir mağazada indirim kampanyası başlatıldı. İndirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar mağazanın önünde toplanırken, uzun kuyruk oluştu. Kentte izdiham ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Mağaza önüne gelen polis ekipleri, kalabalığa sık sık uyarı yaptı. Sosyal mesafeye uymadığı görülen kalabalığa polis ekipleri müdahale ederek vatandaşları sıraya koyup sosyal mesafeye uygun şekilde alışveriş yapmalarını sağladı.

Vatandaşların korona virüsü hiçe sayarak mağazanın önünde izdihama neden olmaları tepkilere neden oldu.

Siirt'te indirimi duyan vatandaşlar tedbirleri unuttu, mağaza önünde toplandı
Siirt'te indirimi duyan vatandaşlar tedbirleri unuttu, mağaza önünde toplandı
Siirt'te indirimi duyan vatandaşlar tedbirleri unuttu, mağaza önünde toplandı
Siirt'te indirimi duyan vatandaşlar tedbirleri unuttu, mağaza önünde toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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