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Siirt'te incirde ay ve yıldız göründü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Siirt'te incirde ay ve yıldız göründü

Siirt kent merkezinde Baykara tarafından evlerine alınan incirden bir tanesinde ay ve yıldız göründü.

Siirt kent merkezinde Baykara tarafından evlerine alınan incirden bir tanesinde ay ve yıldız göründü.

Kent merkezinde Mecit Baykara çocuklarıyla incir yerken çocuklarından Yusuf, kabuğunu soyduğu sırada incirin üzerindeki ay ve yıldız resmini gördü. Çok duygulandığını belirten 4 çocuk babası Mecit Baykara, çocuklarından Yusuf'un incir yerken kabuğu soydukları sırada üzerinde ay ve yıldız resminin belirdiğini gördüklerini söyledi. Baba Baykara, "Pazardan yaşlı bir amcadan bir kova incir aldım. Bugün yemeğe başladık. Küçük oğlum Yusuf baba incire bakar mısın ay ile yıldız var diye beni uyardı. Baktım gerçekten ay ve yıldız var" dedi. - SİİRT

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Haber: Siirt'te incirde ay ve yıldız göründü - Haberler
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