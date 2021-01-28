Siirt'te "İmalat değer zincirinde uygulamalı girişimcilik eğitimi" verilecek
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Siirt'te "İmalat değer zincirinde uygulamalı girişimcilik eğitimi" verilecek

28.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:23
Siirt'te

Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) uygulamalı girişimcilik eğitiminin ilki olan "İmalat değer zincirinde uygulamalı girişimcilik eğitimi" verilecek.

Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) uygulamalı girişimcilik eğitiminin ilki olan "İmalat değer zincirinde uygulamalı girişimcilik eğitimi" verilecek.

SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kariyer, Araştırma, Planlama ve Uygulama Merkezi bünyesinde Dicle Kalkınma Ajansı'nın AB destekli yürüttüğü proje ile gençlerin mesleki becerilerinin artırılması, işgücü piyasasına entegrasyonları amaçlanıyor.

Başvurular 20 Şubat'ta çevrimiçi, 16-25 Mart tarihleri arasında yüz yüze veya mobil üzerinden verilecek eğitimle, iş kurmak isteyen 15-29 yaş arası işsiz veya üniversite öğrencilerini kapsıyor.

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri, imalat ve hizmet sektörü olmak üzere iki alanda gerçekleşecek program, e-ticaret, sosyal medya ve dijital pazarlama eğitimleri ile zenginleştirilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle hazırlanan eğitimin ilk aşaması sertifikalı eğitimciler tarafından verilecek.

Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklendiği projede, yüzde 25'lik kadın kursiyer kotası uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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