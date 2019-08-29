Siirt'te ilk kez kapalı perikardiyal kist ameliyatı yapıldı

29.08.2019 12:50

Siirt Devlet Hastanesi'ne göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran 24 yaşındaki Aynur Kansu, ilk kez uygulanan kapalı yöntem VATS ile perikardiyal kist çıkarılması ameliyatıyla sağlığına kavuştu.



Göğüs cerrahi uzmanı Op. Dr. Ali Birak yaptığı açıklamada, Siirt'te ilk kez yapılan ameliyatla Kansur'un kalbinin üzerindeki 12 santim büyüklüğünde kistin kapalı ameliyatla çıkarıldığını söyledi.



Ameliyat sayesinde hastanın şiddetli göğüs ağrısının sona erdiğini dile getiren Birak, şunları kaydetti:

"Hastamız yaklaşık bir yıldır göğüs ağrısı şikayeti mevcuttu. Yaptığımız tetkikler sonucu kalbinin üzerinde 12 santim kist tespit ettik. Kapalı yöntemle 3 santim bir delikten ameliyat yaptık. İki saat süren başarılı bir ameliyat sonunda hastamız sağlığına kavuştu. Kapalı yöntemle hastanın ağrısını azaltmak, ameliyat sonrası kendini daha iyi hissetmesini sağmayı amaçladık. Hastamızın genel durumu iyi, taburcu olmaya hazır hale geldi. Açık ameliyatlarda hasta ağır uzun iyileşme dönemi oluyordu. Bu yöntem ile ameliyat olan hastalarda yatış süresi 3 güne kadar kısalıyor. Bu tür ameliyatlar, hastaların il dışına sevklerini azaltacaktır."



Kansu da emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA