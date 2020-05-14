Siirt'te Ilısu Baraj Gölü üzerinde viyadük yapımı talebi AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Ilısu Barajı üzerinde viyadük yapılmasını istediklerini söyledi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Ilısu Barajı üzerinde viyadük yapılmasını istediklerini söyledi.

Milletvekili Ören,yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telekonferans ile gerçekleştirdikleri toplantıda, Siirt'te proje ve yatırımları devam eden çalışmaları görüştüklerini söyledi.

Toplantıya Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra bakan yardımcıları, genel müdürler, Vali Ali Fuat Atik ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç'ın da yer aldığını aktaran Ören, şunları kaydetti:

"Siirt-Batman, Siirt-Van ve Siirt-Şırnak kara yollarının yanı sıra Baykan ve diğer ilçelerimizdeki yolların durumunu görüştük. Bunun yanında Kurtalan ilçemizden Siirt kent merkezine kadar uzanacak demiryolu projesinin son durumu hakkında değerlendirmeler yaptık. Toplantıda, Ilısu Barajı'nın su tutmasının ardından ulaşımında aksama yaşayan yerleşim yerlerinin bu sorununun çözümü için Botan Çayı üzerinde yapılmasını talep ettiğimiz viyadüğün yapımına bu yıl başlanması için destek istedik."

Kaynak: AA