Siirt'te ilçe otogarı yapımına başlandı

Siirt'te ilçe otogarı yapımına başlandı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Barış Mahallesinde şehirlerarası otobüs terminali yanında 6 ilçe ve 5 beldeye hizmet verecek ilçe otogarı yapılacak.

Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve ilçelere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 520 metrekare inşaat alanından oluşan otogarda 14 dükkan yapılacak. Proje ihalesinin ardından inşaat çalışmalarına başlanan otogarın kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz