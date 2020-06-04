Siirt'te ilaçlama çalışmaları Siirt'te haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Siirt'te haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, havaların ısınmasıyla başlattığı ilaçlama çalışmalarının kentin tüm mahallelerinde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, halkın sağlığının korunması vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla sinek, sivrisinek gibi her türlü haşereye karşı ilaçlama çalışmalarının yaz boyunca düzenli olarak yürütüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA