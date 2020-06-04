Siirt'te ilaçlama çalışmaları
Siirt'te haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.
04.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:52
Siirt'te haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.
Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, havaların ısınmasıyla başlattığı ilaçlama çalışmalarının kentin tüm mahallelerinde yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, halkın sağlığının korunması vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla sinek, sivrisinek gibi her türlü haşereye karşı ilaçlama çalışmalarının yaz boyunca düzenli olarak yürütüleceği kaydedildi.
Kaynak: AA