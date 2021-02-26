Siirt'te İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Siirt'te İl Afet Riski Azaltma Planı (İRAP) bilgilendirme toplantısı yapıldıValilikteki toplantıda konuşan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cahit Akkoyun, eğitim faaliyetlerinin afetlere hazırlık ve risk azaltma süreçlerinin en temel unsurlarından biri olduğunu, bu çalışmaların tüm paydaş...

Siirt'te İl Afet Riski Azaltma Planı (İRAP) bilgilendirme toplantısı yapıldı

Valilikteki toplantıda konuşan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cahit Akkoyun, eğitim faaliyetlerinin afetlere hazırlık ve risk azaltma süreçlerinin en temel unsurlarından biri olduğunu, bu çalışmaların tüm paydaş kurumlarla birlikte işbirliği içinde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaymakamlıklar koordinesinde salgın koşullarına uygun olarak çalışmaların yapıldığını dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

"İlimizdeki afet risklerini tanımlamaya yönelik amaç, hedef, strateji ve eylemleri belirleyen ve bir yol haritası olarak hazırlanacak olan, Siirt il Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarına tüm kurumlarımızın kendi kurumlarının işleyişine yönelik nitelikli personelle destek vermesi ve katkı sağlaması oldukça önemlidir. Çalışmalarda yer alacak üniversitemiz, kaymakamlıklar ve belediyelerimiz ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıda, İl Afet ve Acil İl Müdürlüğü görevlisi Jeoloji Mühendisi Memduh Aslan tarafından bilgilendirme yapıldı, slayt izletildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Sinan Poyrazoğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz