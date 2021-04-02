Siirt'te ikinci dönem buzağı destekleme başvuruları başladı

Siirt'te ikinci dönem buzağı destekleme başvuruları başladı.

Siirt'te ikinci dönem buzağı destekleme başvuruları başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin 1 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında başvurabileceği belirtildi.

Birinci dönem desteklemelere başvuru yapmayan yetiştiricilerin, başvurularını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine yapabileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz