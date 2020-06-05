Siirt'te iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat bulundu Siirt'te iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Siirt'te iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığı Baykan ilçesi kırsalındaki "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" sürüyor. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın arazide sevk ve idare ettiği hava destekli operasyonda teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi. Operasyon bölgesindeki temas aramasında 2 kalaşnikof ve 9 şarjör, termal silah dürbünü, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri olay yerinde imha edildi. İçişleri Bakanlığı, Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Kaynak: AA