Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Siirt'te meydan gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

02.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:18
Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

'te meydan gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, 'in kullandığı 33 TC 393 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen Arif Ören idaresindeki 34 PE 0445 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, sürücüler Özdemir ve Ören ile Damla Özdemir, Mustafa Türkmen ve Aybas Özdemir yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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