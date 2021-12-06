Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi'nde Hülya Kıyar'ın kullandığı 56 AH 251 plakalı otomobil, Şehmus Beştaş'ın kullandığı 56 AH 397 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Kıyar ve Beştaş ile Ayşenur ve Ahmet Kıyar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Recep Çelik - Son Dakika Haberleri

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