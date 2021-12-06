Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Recep Çelik - Haberler | Güncel
Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi'nde Hülya Kıyar'ın kullandığı 56 AH 251 plakalı otomobil, Şehmus Beştaş'ın kullandığı 56 AH 397 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Kıyar ve Beştaş ile Ayşenur ve Ahmet Kıyar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Recep Çelik - Son Dakika Haberleri

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