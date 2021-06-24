İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Badem'in idaresindeki 35 AEG 954 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Eruh Kavşağı'nda Hamza Selçuk'un kullandığı 56 KD 306 plakalı otomobille çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Badem ve Selçuk ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı