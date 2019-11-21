Siirt'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı
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Siirt'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

21.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:44
Siirt'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı

'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçesi Obalı köy yolunda meydana geldi. Yasin K. yönetimindeki 56 AAD 152 plakalı araç ile karşı yönden gelen Abdulaziz K. yönetimindeki 72 DR 356 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Yasin K. ile Abdulaziz K., araç içerisinde bulunan yolculardan Rıdvan K. ve Cevat K. yaralandı. verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar Baykan ve Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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