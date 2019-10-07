Siirt'te iki aile arasında kavga: 3 yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevizlik köyünde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma, kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı olayda, Yasin S, Fazilet S. ve Ümit S. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.