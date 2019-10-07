Siirt'te iki aile arasında kavga: 3 yaralı

Siirt'te iki aile arasında kavga: 3 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

07.10.2019 16:58
Siirt'te iki aile arasında kavga: 3 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Cevizlik köyünde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma, kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı olayda, Yasin S, Fazilet S. ve Ümit S. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA
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