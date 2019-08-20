Siirt'te iki aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

20.08.2019 22:18

Siirt'te iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Afetevler Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA