Siirt'te iki aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Siirt'te iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Siirt'te iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Afetevler Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.