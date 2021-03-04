Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı yapıldı
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Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı yapıldı

04.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:56
Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı yapıldı

Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı yapıldıEskişehir İl Müftülüğünce, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü (KAGEM) koordinesinde yürütülen "İlmek İlmek İyilik" projesi kapsamında Siirt'teki ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı gönderildi.

Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı yapıldı

Eskişehir İl Müftülüğünce, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü (KAGEM) koordinesinde yürütülen "İlmek İlmek İyilik" projesi kapsamında Siirt'teki ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı gönderildi.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, alınan yardımların din görevlilerince ailelere ulaştırıldığını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kapıcıoğlu, "Proje kapsamında Eskişehir'den gönderilen mont, bot ve hırka ve atkı ve bereden oluşan 73 yardım kolisi 320 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. Desteklerinden dolayı Eskişehir İl Müftülüğü, din görevlileri ve hayırsever Eskişehir halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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