Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı
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Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı

Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Vakfın İl Temsilcisi Rıdvan Aldemir, il genelinde 150 aileye yardım kolisi dağıldığını aktardı.

Yardımların devam edeceğini dile getiren Aldemir, Algül, Dumlupınar, İnönü Sakarya ve Barış mahallelerinde daha önce tespit ettikleri ailelere gıda yardımı dağıttıklarını söyledi.

Geçen yıl da gıda kolisi dağıttıklarını anımsatan Algül, "İhtiyaç sahibi ailelere el uzatan hayırseverlere ve vakfın yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu yardımları her yıl geleneksel hale getireceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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