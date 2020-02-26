Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere destek

26.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:00

Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik'in başkanlığını yaptığı Siirt Gönül Elçileri Platformu, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.



Atik, Kooperatif ve Sakarya mahallelerinde Tarhan ve Beydoğan ailelerini ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.



İhtiyaç sahibi ailelerin eğitim, sağlık ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesini amaçladıklarını belirten Atik, "Ekonomik sıkıntı içinde bulunan aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinledik. Gönül Elçileri olarak bu tür ziyaretlerle ailelerin sorunlarına imkanlar ölçüsünde çözüm üretmeyi amaçlıyoruz." dedi.



Ailelere ayni yardımlarda bulunan gönül elçileri, çocuklara da kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA