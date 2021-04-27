Siirt'te iftar sonrası aşılama çalışmaları sürüyor
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Siirt'te iftar sonrası aşılama çalışmaları sürüyor

Siirt'te iftar sonrası aşılama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te iftar sonrası aşılama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'te iftar sonrası aşılama çalışmaları devam ediyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılama çalışmaları Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, özel hastane ve tüm sağlık merkezlerinde yapılıyor.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan vatandaşların randevularını alarak aşılarını yapabileceğini söyledi.

"Tüm bilimsel çalışmalar aşılamanın Kovid-9 salgını için olmasa olmazımız olduğunu gösteriyor. Maske, mesafe ve temizliğin yanında salgından korunmak için aşı yapmamız lazım. Elimizde en güçlü silah aşıdır. Aşı olmasa bu işi başaramayacağız." diyen Ömür, sırası gelen vatandaşların en yakın sağlık kuruluşlarında aşılarını yapmalarını istedi.

Ömür, iftardan sonra aşılama kapsamına alınan vatandaşların, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek tercihlerine göre saat 24.00'e kadar aşıyı yaptırabileceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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