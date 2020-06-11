Siirt'te huzur ve güven uygulamasında aranan 2 kişi yakalandı Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, sosyal izolasyon, tamamen kapatılan ya da kısıtlanan iş yerlerine yönelik tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı amacıyla denetim yapıldı. İl genelinde lokanta, restoran, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali, park, bahçe, rekreasyon alanı, kafe, oyun salonu, ana kavşak, meydan, alışveriş merkezinde denetim ve kontrol gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 995 şahsın sorgulaması yapılırken, 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' ve 'yaralama' suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalanarak yasal işleml yapıldı. 298 araç, 46 iş yeri ve 18 halka açık alan kontrol edilerek 5 sürücüye bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

Huzur ve güven uygulamasının devam edeceği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA