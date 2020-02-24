Siirt'te huzur ve güven uygulaması

24.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:24

Siirt'te emniyet ve jandarma ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.



Siirt emniyet ve jandarma ekiplerince, eş zamanlı yapılan uygulama ve kontroller sonucunda 2 bin 97 şahsın sorgulaması yapıldı. Farklı noktalarda sahte alkol bulundurma ve yasa dışı bahis oynatılması muhtemel 84 umuma açık yerlerin kontrol edildiği uygulamada, 2 bin 97 şahsın sorgulaması yapıldı.



Huzur ve güven uygulamasının devam edeceği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA