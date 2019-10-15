Siirt'te huzur ve güven uygulaması
Siirt'te jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Siirt'te jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eş zamanlı yapılan uygulama ve kontroller sonucunda 26 iş yeri, 158 metruk bina, 296 araç, 19 park/bahçe, bir dernek, 21 umuma açık yerde bin 846 şahıs sorgulandığı, yapılan kontroller neticesinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 3 araca toplam 285 lira trafik para cezası uygulandığı belirtildi.
Huzur ve güven uygulamasının devam edeceği kaydedildi. - SİİRT