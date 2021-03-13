Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı
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Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

13.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:16
Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aile arasındaki husumet, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ve kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aile arasındaki husumet, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ve kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi.

İlçeye bağlı Beykent köyünde 4 yıl önce başlayan kavga nedeniyle aralarında husumet oluşan akraba Korkmaz aile üyeleri, Kaymakam Aydın ve kanaat önderlerinin girişimiyle Beykent Camisi'nde düzenlenen ve Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan törende barıştı.

Kaymakam Aydın, törende, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, husumetli ailelerin barışması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yaşanan tatsız olayların unutularak bundan sonra her iki ailenin de kardeşlik duygusu ile hareket etmesi, barış içinde yaşaması aile büyüklerine önemli görevler düştüğünü kaydeden Aydın, "Her iki aileye de barışın sağlanmasında göstermiş oldukları sağduyu ve iyi niyetten dolayı teşekkür ediyor, aileler arasında sağlanan barışın daim olmasını temenni ediyorum." dedi.

Törende ilçe müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz dua etti, aile üyeleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.

Salgın tedbirlerinin alındığı törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Taşdemir, AK Parti İlçe Başkanı Haşim Karaatay, Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Salim Seven, kanaat önderleri ve aile üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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