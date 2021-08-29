Siirt'te hurdacı dükkanına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Siirt'te hurdacı dükkanına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Siirt'te hurdacı dükkanına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te hurdacı dükkanına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Siirt'te hurdacı dükkanına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Conkbayır Mahallesi'nde M.S.S'ye ait hurdacı dükkanında uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullanımı için yer temin edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi M.S.S. ile iş yerinde uyuşturucu madde kullanan Y.Y, Ş.B. ve S.A'yı yakaladı.

Yapılan aramada kova, 2 "bong" tabir edilen uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, satışa hazır bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1550 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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Siirt'te hurdacı dükkanına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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