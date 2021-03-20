Siirt'te hız kesici kasisler yerleştirildi

Siirt'te trafiğin yoğun olduğu caddelerde hız kesici aletler yerleştirildi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma Müdürlüğü ekipleri, trafik ve yaya akışının yoğun olduğu çocuk bahçesi, okul, spor ve konut alanlarındaki caddelere hız kesici kasisler monte etti.

Öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda araçların da zarar görmemesi için kauçuk malzeme kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz