Siirt'te hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı - Haberler
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Siirt'te hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı

Siirt'te bir iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, emniyet ekiplerince yakalandı.

SAKARYA (İHA) - Siirt'te bir iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, emniyet ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saat 02.25'de Sakarya Mahallesi 520. Sokak'ta şüphelenerek durdurdukları R.İ. isimli şahsın iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçlarından arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, Yeni Mahalle Şehit Halis Şimşek Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SİİRT

Siirt'te hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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