Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı Siirt kent merkezinde bir alışveriş merkezi (AVM), bir market ve bir kurumdan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

SİİRT (İHA) - - Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı

SİİRT - Siirt kent merkezinde bir alışveriş merkezi (AVM), bir market ve bir kurumdan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro Amirliği ekipleri, yapılan kamera destekli çalışmada hırsızlık olaylarının faili V.E. ve A.E. olduğu tespit ettiği, her iki şahsın yakalanıp çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri

alışveriş merkezi, Münir Karaloğlu, Market, Siirt, 3. Sayfa, Haber

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